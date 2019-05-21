Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- В новой должности - знакомые лица. Сегодня был представлен замглавы администрации Орла по городскому хозяйству и транспорту.

- Смертельная грунтовка. В Орловском районе в ДТП погиб человек.

- От сессии до сессии... Двух сотрудников мединститута подозревают в получении взятки.

- Анализ почвы, воды, обработка территории от клещей. Подготовка к детскому отдыху - на особом контроле.

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Вести-Орёл

21 мая 2019 года







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