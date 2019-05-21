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Двух сотрудников орловского мединститута подозревают в получении взятки

сообщает СК РФ по Орловской области, в зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом), ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки должностным лицом). КакСК РФ по Орловской области, в зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом), ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки должностным лицом).



По данным следствия, в марте 2019 года ординатор, действуя в своих и преподавателя интересах, через посредника получила взятку в размере 25 тысяч рублей за выставление положительной оценки студентке института за зачет, без фактической его сдачи.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.