|
вторник
21.05.2019
18:35:07
|
|
Дмитрий Фролов: «Конструкции, установленные на Красном мосту, — это предупредительные меры, которые не допустят обрушения перил»Сегодня на рабочем совещании в администрации Орла обсудили информацию о ненадлежащем состоянии Красного моста, появившуюся в СМИ.
Как пояснил и.о. начальника управления коммунальным хозяйством (УКХ) Дмитрий Фролов, наиболее опасные участки укреплены, но в целях безопасности граждан убедительно просят не применять к ним какие-либо меры физического воздействия.
Мосты находятся на балансе УКХ. В рамках их содержания специалисты обязаны обеспечивать своевременное обследование сооружений, принимать меры по безопасности передвижения пешеходов и транспортных средств, напомнил подчиненным глава администрации города Александр Муромский.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта