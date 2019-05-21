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Дмитрий Фролов: «Конструкции, установленные на Красном мосту, — это предупредительные меры, которые не допустят обрушения перил»

Как пояснил и.о. начальника управления коммунальным хозяйством (УКХ) Дмитрий Фролов, наиболее опасные участки укреплены, но в целях безопасности граждан убедительно просят не применять к ним какие-либо меры физического воздействия.

Мосты находятся на балансе УКХ. В рамках их содержания специалисты обязаны обеспечивать своевременное обследование сооружений, принимать меры по безопасности передвижения пешеходов и транспортных средств, напомнил подчиненным глава администрации города Александр Муромский.