Новости версия для печати Орловская транспортная прокуратура выявила вольное обращение с цифрами и данными в служебных учётах транспортной полиции Прокурорская проверка обнаружила многочисленные нарушения, допущенные сотрудниками правоохранительных органов транспортного региона.



По результатам ревизии надзорным ведомством было внесено 14 представлений об устранении нарушений закона. К дисциплинарной ответственности привлечено 20 должностных лиц, а искаженные статистические сведения пришлось откорректировать. Константин Волков, орловский транспортный прокурор: «В 2018 году выявлено более 200 нарушений, и в истекшем периоде 2019 года более 70 нарушений. Искажались сведения о таких социально-криминалистических характеристиках преступлений, как совершение преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, об экономической и коррупционной направленности преступления, о лицах, ранее совершавших преступления, о службе, выявившей преступления, о размере причиненного и возмещенного материального ущерба».





Иван Суверин

21 мая 2019 года







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