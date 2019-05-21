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Мосты Орла - в зоне особого внимания у властей города

Совещание в администрации города Орла.

Первый в зоне внимания властей - Красный мост. В апреле этого года упала часть ограждение с моста, за два дня поставили новое. Но опасения до сих пор сохраняются. Глава администрации Орла Александр Муромский поручил подчиненным принять меры безопасности, и не только на Красном мосту, но и на других.
 
А мосты могут преподносить сюрпризы. В частности, Александровский. За этот год произошло уже пять случаев, когда машины с высоким верхом, пытаются испытать судьбу и проскочить в низкую арку основания моста. Итог всегда один и тот же - убитые машины. Теперь там появятся специальные знаки, ограничивающие высоту. 
 
И зона особого внимания - мост Дружбы. 
 
Василий Новиков, мэр г. Орла: «Со стороны храма размыта вся опорная стена, там нет бетона, обваливается грунт. В рамках безопасности необходимо сделать ливневку». 
 
На совещание также выяснилось, что недавно расторгнут контракт по авторскому надзору. И теперь уже новая служба будет следить за качеством выполнения работ. А следить есть за чем. Пока на мосту Дружбы идут работы, под мостом наблюдается такая картина - разбитые бетонные плиты, горы кирпичей, торчащая арматура. Находиться под мостом крайне опасно. Обломки можно видеть и в воде. Руководитель УКХ подтвердил информацию, что в ближайшее время состоится совещание с подрядчиком и представителем технадзора, на нем и будет решаться дальнейшая судьба моста. 
 
Обсудили и другие вопросы. Площадка для выгула собак может появиться на набережной Дубровинского. Еще одно новшество - буккроссинг - место, где можно обменяться книгами.
 
Олег Минкин, первый замглавы администрации г. Орла: «Это небольшой домик, который мы устанавливаем на стойку над землей, чтобы можно было к нему подходить. Варианты - либо деревянный, либо металлический. Мы сейчас с эскизами поработаем и подготовим конкретное предложение». 
 
Это будет своеобразная мини-библиотеки на улицах города в открытом доступе. Куда каждый может положить книгу или взять почитать. В крупных городах буккросинг существует уже более пяти лет. На данный момент составляется проектно-сметная документация.





Всеволод Трифонов
21 мая 2019 года

 


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