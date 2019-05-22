Новости версия для печати Орел посетил Василий Лановой Сегодня в Орле побывал народный артист СССР, Герой Труда, ведущий актер театра имени Вахтангова, блестящий исполнитель ролей в любимых несколькими поколениями фильмах - Василий Семенович Лановой. Он приехал с творческим вечером, в рамках проекта «Спасибо за память, потомки!». Проект поддерживает правительство Москвы.



Прямо с поезда Василий Семенович Лановой отправился к Вечному огню - чтобы возложить цветы в память всех павших на фронтах Великой Отечественной войны. Эту часть программы в любом городе, куда бы ни приехал Василий Лановой, он считает обязательной. В сквере Танкистов любимого артиста встречали офицеры запаса, представители ветеранской организации и молодежных движений. Для тех, кто собрался сегодня у памятника танкистам, Василий Лановой не просто актер, он, благодаря свои киногероям, стал олицетворением чести и достоинства русского офицера. Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Это артист, который олицетворяет патриотизм, артист, который олицетворяет военную эпоху, артист, который олицетворяет жизнь наших отцов, дедов и прадедов». Тем временем в театре «Свободное пространство» Василия Ланового уже ждала многочисленная армия поклонников. Многие с цветами и открытками, на которых кадры из любимых фильмов - для автографов. При появлении Ланового на сцене зал встает. Артист моментально включается в общение со зрителями, рассказывает о военном детстве, вспоминает родителей, читает стихи о войне. «Спасибо за верность, потомки!» - слова замечательного поэта Роберта Рождественского стали девизом проекта, с которым Васили Лановой уже с 2013 года ездит по разным российским городам. Этот проект придумал он сам, с одной единственной целью - сохранить память о павших и еще живых героях Великой Отечественной. Несмотря на то, что в январе народному артисту СССР исполнилось уже 85 лет, эту акцию он продолжает поддерживать и всегда лично принимает в ней участие. За шесть лет ее существования Василий Лановой встречался со зрителями более пятидесяти раз. Василий Лановой, народный артист СССР, художественный руководитель общественно-патриотической акции: «Я много сыграл военных ролей офицеров разных армий, я много военных стихов читаю на концертах. И самое главное - я Пушкина знаю: «Гордиться славой предков не только можно, но и должно». Акция, придуманная Лановым, проходит и в поддержку «Бессмертного полка». И в наше непростое время сила таланта играет свою роль в попытках пересмотра истории и итогов Великой Отечественной войны. А для многих это еще одна возможность прикоснуться к творчеству замечательного русского актера, который стал любимым и дорогим для нескольких поколений.









Эва Стасюлевич

21 мая 2019 года







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