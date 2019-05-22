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среда
22.05.2019
12:49:11
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Роспотребнадзор подскажет…Как правильно выбрать ребенку игрушку или одежду, чтобы все было качественным и безопасным – готовы подсказать в орловском управлении Роспотребнадзора.
Горячая линия будет работать до 3 июня. Консультации проводят по будням, с 9:00 до 17:45. Номер телефона горячей линии 8 (4862) 41-83-45.
Кроме того, можно не только задать вопрос специалистам, но и сообщить о товарах сомнительного происхождения. Сотрудники Роспотребнадзора примут жалобу и помогут бесплатно составить исковое заявление в суд при необходимости.
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