Новости версия для печати Роспотребнадзор подскажет… Как правильно выбрать ребенку игрушку или одежду, чтобы все было качественным и безопасным – готовы подсказать в орловском управлении Роспотребнадзора.



Горячая линия будет работать до 3 июня. Консультации проводят по будням, с 9:00 до 17:45. Номер телефона горячей линии 8 (4862) 41-83-45.

Кроме того, можно не только задать вопрос специалистам, но и сообщить о товарах сомнительного происхождения. Сотрудники Роспотребнадзора примут жалобу и помогут бесплатно составить исковое заявление в суд при необходимости.





Мария Семак

22 мая 2019 года







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