В Орловской области пройдет месячник профилактики наркомании и популяризации здорового образа жизни

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среда
22.05.2019
12:49:30
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В Орловской области пройдет месячник профилактики наркомании и популяризации здорового образа жизниС 26 мая по 27 июня запланирован целый ряд различных мероприятий для детей, молодежи и взрослых.
К примеру, в старших классах состоятся беседы-тренинги, на которых ребят научат бережно относиться к своему здоровью, избегать опасных для жизни привычек. Для студентов проведут фестиваль здорового досуга. Преподавателям и родителям объяснят, как выявить признаки того, что ребенок употребляет наркотики и что делать в этом случае.
Также в этом месяце организуют множество спортивных состязаний – Кубок области по спортивному ориентированию, чемпионат по легкой атлетике и многое другое.
Кроме того, в орловском наркодиспансере работают горячая линия (4862) 77-07-03 и телефон доверия (4862) 44-52-55.
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