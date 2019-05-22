Новости версия для печати Администрация Орла: Складирование строительных отходов в местах сбора ТКО запрещено Администрация города Орла напоминает, что контейнерные площадки, места бесконтейнерного почасового сбора отходов, мусороприемные камеры в многоквартирных домах предназначены для накопления исключительно твердых коммунальных отходов (ТКО).



сообщает сайт городской администрации, к ТКО относят пищевые отходы, упаковки, тары, макулатуру, стеклянные и пластиковые бутылки, элементы мебели, отходы от ухода за зелеными насаждениями. Их вывоз осуществляется специализированными перевозчиками на основании договоров с ООО «УК «Зеленая роща». Каксайт городской администрации, к ТКО относят пищевые отходы, упаковки, тары, макулатуру, стеклянные и пластиковые бутылки, элементы мебели, отходы от ухода за зелеными насаждениями. Их вывоз осуществляется специализированными перевозчиками на основании договоров с ООО «УК «Зеленая роща». Складирование на указанных площадках строительных отходов — кирпичей, балок, железобетонных конструкций, прочих отходов от демонтажа кирпичных и деревянных строений — запрещено. Вывоз строительных отходов не предполагается договорными отношениями с региональным оператором, а их складирование в местах накопления ТКО ведет к порче контейнеров и ограждений контейнерных площадок, к захламлению территории и рискам возгораний. В соответствии с законодательством, вывоз строительных отходов на объекты размещения (переработки) должен быть организован их собственником.



На территории города Орла прием строительных отходов может быть осуществлен АО «ЭкоСити» (тел.: 44-31-91, 46-91-75, 44-47-44).





Орловское Информбюро

22 мая 2019 года







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