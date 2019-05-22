За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 20 ДТП

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среда
22.05.2019
12:48:59
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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 20 ДТПИз них одно ДТП с пострадавшим, в результате которого один человек получил телесные повреждения.
21 мая в Орле в 16:00 водитель автомобиля «Форд Фокус», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по ул. Гагарина и в районе д. 66 допустил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ-21104», с последующим наездом на стоящий автомобиль «ВАЗ-21108». В 23:42 из травмпункта больницы им. Семашко получено сообщение о том, что к ним за медпомощью обратился пассажир автомобиля «ВАЗ-21108». После оказания помощи отпущен.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
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