Новости версия для печати Переход на цифровое телевидение взяли под контроль специалисты антимонопольной службы Аналоговое вещание в Орловской области отключат 3 июня. Сообщить о недочетах, завышенных ценах на оборудование и о других проблемах можно на горячую линию ведомства.



К приему сигнала в цифровом формате готовы все районы Орловской области. Для обладателей телевизоров с поддержкой стандарта цифрового вещания, переход пройдет незаметно, все необходимое для работы в новом формате в этой технике имеется. Тем же, у кого телевизоры не принимают цифровой сигнал, придется приобрести специальную приставку. Опыт других регионов показывает, что некоторые торговые сети предпринимали попытки необоснованно завысить цены на необходимое оборудование.



Региональное отделение антимонопольной службы обращает внимание, что если возникли проблемы в приобретении цифровой приставки, стоит сообщить об этом в УФАС по телефонам горячей линии 47-55-91, 47-53-57.





Мария Семак

22 мая 2019 года







На главную страницу





