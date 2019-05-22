Новости версия для печати Орловская транспортная прокуратура проверила работу железнодорожного вокзала Путейцы орловской дистанции допустили недосмотр во время пожароопасного периода, когда возгорание сухой травы происходило до ста раз за сутки. И на подотчетной железнодорожникам территории подобные пожары были зафиксированы дважды.



Константин Волков, орловский транспортный прокурор: «Произошедшее возгорание явилось, в том числе, следствием не принятия Орловской дистанцией пути своевременных мер к надлежащему содержанию земельных участков полосы отвода железной дороги. По результатам проверки прокуратурой внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено и виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к уборке и надлежащему содержанию территории».





Иван Суверин

22 мая 2019 года







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