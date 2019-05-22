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В Орловской области на муниципалитеты планируют возложить целый ряд значимых обязательств

Решать вопросы ремонта и строительства дорог, утверждения схем тепло-, водо- и электроснабжения, а также вопросы, связанные с содержанием общественных кладбищ и даже реализацию инвестпроектов теперь смогут на местах. Вопрос делегирования полномочий обсудили депутаты орловского Облсовета на выездном заседании комитета по местному самоуправлению, которое состоялось в Мценском районе.

В декабре этого года завершается срок действия закона о перераспределении полномочий, который в ступил в силу в 2014 году. Пять прошедших лет показали, что он действительно помог сократить бюджетные расходы и повысить управляемость на местах. Но в то же время местные власти о своих нуждах знают больше, и наличие соответствующих полномочий позволило бы решать проблемы оперативнее. Потому депутаты Облсовета и начали анализировать полученный опыт, ведь в конце года им предстоит решить, какие обязательства стоит вновь перераспределить.
 
Иван Грачев, глава Мценского района: «У нас нет возможности качественно выполнять те полномочия, которые забрала область, поэтому мы за то, чтобы эти полномочия остались у области. Основной вопрос - есть ли нет средств для этого. А если будут средства, значит будет работа, будут и успехи».
 
О том, что полномочия прямо влияют на бюджет, говорилось уже не раз. Поэтому обязательства по ремонту и строительству дорог, утверждению схем тепло-, водо- и электроснабжения, вопросов связанных с деятельностью общественных кладбищ действительно улучшат финансы районов. При этом все стороны - и департаменты, и муниципалитеты - согласны с тем, что данные вопросы на местах будут решаться эффективнее.
 
Михаил Вдовин, первый зампред орловского Облсовета: «Мы посмотреть должны внимательно, какие полномочия - суперсложные, и оставить их на уровне субъекта РФ. Всё остальное, с деньгами передать вниз. Тогда администрации районов не будут пустовать».
 
По итогам прошедшего заседания народные избранники смогли сделать предварительные выводы о том, какие изменения они внесут в будущий закон о перераспределении полномочий. Но, тем не менее, работы впереди ещё много.
 
Валерий Савин, председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту орловского Облсовета: «Это третье выездное заседание, в июне будет четвертое. Затем в Орле будет проведено заседание с городскими округами. Завершится данное мероприятие большим круглым столом, на который собираемся пригласить общественность, ученых и сделать окончательные выводы по этому вопросу».
 
По мнению депутатов, универсального решения им найти не удастся, и в разработке новой редакции им придётся использовать дифференцированный подход.





Антон Киселёв
22 мая 2019 года

 


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