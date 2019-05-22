Новости версия для печати Детский ансамбль орловской хореографической школы «Цветы планеты» подтвердил звание «Образцового» В аттестационном концерте исполняли не только последние постановки, но и номера, созданные еще первым руководителем коллектива - Элеонорой Панковой. Именно она стояла у истоков создания этого коллектива. С тех пор минуло 40 лет. Состав ансамбля поменялся не раз, но каждый из тех, кто танцевал в коллективе, соответствовал высоким требованиям.



Вдохновленные лица, отточенные движения, прекрасные постановки. Родным и близким этих танцоров есть чем гордиться. Но в зрительном зале собрались не просто зрители - родители и воспитанники школы, но и представители аттестационной комиссии. «Цветы планеты» подтверждают высокое звание образцового ансамбля. Этот коллектив был создан почти 40 лет назад. Практически сразу после открытия самой хореографической школы, руководила которой Элеонора Панкова. И сразу задала высокую планку - танцевать в «Цветах планеты» могут только лучшие. И через семь лет после создания ансамбль получил звание «Образцового». Сегодня его подтверждают в очередной раз. Ксения Меркулова, директор Орловской хореографической школы: «Ни одно мероприятие в области и в городе не обходится без участия наших воспитанников, и это очень отрадно». В этом коллективе воспитали не одно поколение танцоров. Научили не только грациозно двигаться, передавать эмоции и чувства так, чтобы сердца зрителей замирали, но и бесконечно любить это искусство и передавать любовь к танцу другим поколениям. Елизавета Шулимова, замдиректора Орловской хореографической школы: «Я сама окончила эту школу, и была участницей ансамбля «Цветы планеты», еще когда им руководила Элеонора Михайловна Панкова. Когда моя дочь подросла, я решила отдать ее в хореографическую школу, и была очень рада, когда ее как лучшую ученицу отобрали в ансамбль «Цветы планеты». Видя ее на сцене, я испытывала массу эмоций, потому что мои детские переживания всколыхнулись в душе, и я была счастлива, что мой ребенок может хорошо танцевать, что с ним работают талантливые педагоги и хореографы». Вот и сегодня в коллективе занимаются только лучшие. А на сцене продемонстрировали самые сильные классические, народные и эстрадные номера. Алина Масленко, руководитель ансамбля «Цветы планеты»: «Подготовлены номера из золотого фонда, которые были еще поставлены Элеонорой Михайловной Панковой, и также подготовлены новые номера, которые неоднократно участвовали в конкурсах, фестивалях и городского, и международного уровня». Ансамбль «Цветы планеты» уже неоднократно подтверждал звание «Образцового» лауреатством и Гран-при на международных и всероссийских фестивалях и конкурсах. Оправдали его и в этот раз.









Татьяна Тимохина

22 мая 2019 года







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