Новости версия для печати В одной из деревень Мценского района обнаружены тела престарелых супругов с огнестрельными ранениями Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц.



сообщает сайт регионального Следственного комитета, 21 мая 2019 года в своем доме в деревне Большая Каменка Мценского района обнаружены тела престарелых супругов с огнестрельными ранениями. По данному факту СК РФ по Орловской области незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Каксайт регионального Следственного комитета, 21 мая 2019 года в своем доме в деревне Большая Каменка Мценского района обнаружены тела престарелых супругов с огнестрельными ранениями. По данному факту СК РФ по Орловской области незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). В ходе проведения первоначальных следственных действий предварительно установлено, что мужчина в ходе конфликта застрелил свою жену из охотничьего ружья, после чего покончил жизнь самоубийством. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро

22 мая 2019 года







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