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В Орле применят новые технологии при ремонте дорог

В рамках проекта будут отремонтированы самые опасные из-за плохого покрытия транспортные артерии - как в городе, так и по области. Делать это будут с применением новых технологий.

Алексей Субботин, начальник управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «В 2019 году при ремонте Кромского шоссе, по рекомендации ГУП Москва - Харьков, планируется применения технологии «Новачип». Четвертой основной стратегической целью является внедрение новых технических требований стандартов строительства автодорог. В том числе и цифровых технологий».

Всего в этом году приведут в нормативное состояние 37 объектов протяженностью 94 километра и стоимостью чуть больше миллиарда. Основная часть контрактов уже проторгована. Приступят к смене дорожного полотна на протяжении 12 километров по направлению Болхов - Мценск.

На заседании также отметили, что к работе приступит и подрядчик, который латал дорожное полотно на Красном мосту, и к работе есть претензии. По словам депутатов, через месяц оно износились. Но, поскольку он не занесен в реестр недобросовестных, запретить работать ему не имеют право.