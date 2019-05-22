Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Дорожная техника формирует «современную городскую среду». 11 дворов Орла уже почти готовы к сдаче.

- Вредителей - на учет. В регионе стартовал феромонный мониторинг. Будет установлено более 3 тысяч ловушек.

- Память о Почетном гражданине области будет увековечена в новом микрорайоне. На «Заречке» появится улица имени Николая Ковалева.

- Эмоция танца. «Цветы планеты» представили орловцам удивительный концерт.



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Вести-Орёл

22 мая 2019 года







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