Новости версия для печати Клещи атакуют Уже более 300 орловцев обратилось к врачам с жалобами на укусы этих паукообразных.



Среди пострадавших - 91 ребенок. Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, эти показатели на уровне среднемноголетних. По данным лабораторного мониторинга исследования клещей, снятых с людей, 14,5% - инфицированы боррелиями. При этом в текущем сезоне заболеваний, которые передают клещи, не было зарегистрировано. Что касается акарицидной обработки, она проведена уже на территории в 260 гектаров.





Татьяна Напольских

22 мая 2019 года







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