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Сколько заработали и сколько потратили?

ГУПы сработали в прошлом году с чистой прибылью в 6 млн рублей. Такая информация прозвучала на комитете по экономической политике орловского Облсовета. Но есть и непредвиденные траты.

Шесть из восьми унитарных предприятий сработали с прибылью. Это санаторий «Дубрава», Дорожная служба, «Орёлфармация», «Медтехника» и еще несколько. Из 6 миллионов, заработанных ГУПами, в бюджет региона поступила половина средств по закону. А вот депутаты с такими цифрами оказались не согласны. По их мнению, этого мало. Кроме того, КСП проверила «Дорожную службу» и насчитала нарушений на 21 млн рублей. Из них 16 млн ГУП потратил без согласования с собственником - областным департаментом ЖКХ. Как отметил председатель комитета по экономической политике Орловского облсовета Сергей Потемкин, такая сделка должна быть расторгнута по закону.
 
Сейчас профильный департамент областного правительства проводит служебную проверку.



Надежда Невматулина
22 мая 2019 года

 


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