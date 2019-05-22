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среда
22.05.2019
19:46:27
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Сколько заработали и сколько потратили?ГУПы сработали в прошлом году с чистой прибылью в 6 млн рублей. Такая информация прозвучала на комитете по экономической политике орловского Облсовета. Но есть и непредвиденные траты.
Шесть из восьми унитарных предприятий сработали с прибылью. Это санаторий «Дубрава», Дорожная служба, «Орёлфармация», «Медтехника» и еще несколько. Из 6 миллионов, заработанных ГУПами, в бюджет региона поступила половина средств по закону. А вот депутаты с такими цифрами оказались не согласны. По их мнению, этого мало. Кроме того, КСП проверила «Дорожную службу» и насчитала нарушений на 21 млн рублей. Из них 16 млн ГУП потратил без согласования с собственником - областным департаментом ЖКХ. Как отметил председатель комитета по экономической политике Орловского облсовета Сергей Потемкин, такая сделка должна быть расторгнута по закону.
Сейчас профильный департамент областного правительства проводит служебную проверку.
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