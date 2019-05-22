Новости версия для печати Сколько заработали и сколько потратили? ГУПы сработали в прошлом году с чистой прибылью в 6 млн рублей. Такая информация прозвучала на комитете по экономической политике орловского Облсовета. Но есть и непредвиденные траты.



отметил председатель комитета по экономической политике Орловского облсовета Сергей Потемкин, такая сделка должна быть расторгнута по закону. Шесть из восьми унитарных предприятий сработали с прибылью. Это санаторий «Дубрава», Дорожная служба, «Орёлфармация», «Медтехника» и еще несколько. Из 6 миллионов, заработанных ГУПами, в бюджет региона поступила половина средств по закону. А вот депутаты с такими цифрами оказались не согласны. По их мнению, этого мало. Кроме того, КСП проверила «Дорожную службу» и насчитала нарушений на 21 млн рублей. Из них 16 млн ГУП потратил без согласования с собственником - областным департаментом ЖКХ. Какпредседатель комитета по экономической политике Орловского облсовета Сергей Потемкин, такая сделка должна быть расторгнута по закону. Сейчас профильный департамент областного правительства проводит служебную проверку.





Надежда Невматулина

22 мая 2019 года







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