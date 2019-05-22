Новости версия для печати Орловская транспортная прокуратура напоминает жителям о недопустимости самозахвата земель полосы отвода железной дороги В правоохранительном ведомстве напомнили: любая хозяйственная деятельность, а также размещение любой недвижимости на землях данной категории требует согласования и письменной договоренности с железнодорожниками. Маргарита Баранчикова, помощник Орловского транспортного прокурора: «Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка влечет наложение административного штрафа. Максимальный размер штрафа на граждан составляет не менее 10 тысяч рублей, на должностных лиц до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - до 200 тысяч рублей».





Иван Суверин

22 мая 2019 года







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