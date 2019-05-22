Новости версия для печати Никита Михалков отберет актеров из Орла для обучения в Академии кинематографического и театрального искусства Два дня в Орле работала выездная приемная комиссия Академии театрального и кинематографического искусства Никиты Михалкова. Она проводила кастинг для набора слушателей на следующий учебный год. В ее составе были знаменитые российский актеры Виктор Вержбицкий и Александр Галибин. Кроме кастинга, всех желающих пригласили на мастер-класс по пьесе Чехова «Три сестры». Наша съемочная группа успела побывать на всех мероприятиях.



Такой счастливый случай молодым актерам упустить нельзя. Слушатели академии получат бесплатную возможность обучения и проживания в Москве на целый год, с тем чтобы повысить свой профессиональный уровень и вернуться в родные театры. Орловские преподаватели актерского мастерства пришли поддержать своих студентов и выпускников.

Павел Легкобит, председатель правления Орловского отделения Союза театральных деятелей России: «Я знаю этих мастеров, я знаю этих людей, и я думаю, что тем, кто попадет на курсы, им повезет. Это своеобразный лотерейный билет».

Большую поддержку этому проекту оказывает фонд Тимченко. Проректор академии Алексей Литвинов, особо подчеркнул его роль. Алексей Литвинов, проректор Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова: «Эта программа, которую мы реализуем, она стала возможной благодаря нашим партнерам - Фонду Тимченко. Это их программа регионального развития, и мы вписываемся в нее, поскольку для нас тоже важно и интересно приезжать в регионы, смотреть, в каком состоянии находится кино- и театральная индустрия, то есть здесь наши интересы совпадают». Кастинг больше похож на вступительный экзамен в театральный вуз - за небольшое время актеры показали свои профессиональные наработки, читали стихи и басни, а заодно получили рекомендации от педагогов академии. Народный артист России Виктор Вержбицкий настроен очень благожелательно. Виктор Вержбицкий народный артист России, член приемной комиссии: «Профессия наша подразумевает ученичество, и я тоже еще не всего достиг. Поэтому интерес в том, чтобы не переставать удивляться, может быть, окажется где-то талант, самородок, который тебя удивит, поразит - и в плане мысли, и в плане чувствований, поэтому смотришь на ребят, как на потенциальных коллег». Записи с выступлениями кандидатов будет отсматривать сам Никита Сергеевич Михалков. На мастер-класс, который провел актер Александр Галибин, пришло втрое больше желающих. Это актеры театров, преподаватели, студенты, режиссеры. Александр Галибин, народный артист России: «Наша цель - познакомиться с ребятами, попытаться завести диалог, чтобы возник обоюдный интерес, потому что я не приехал сюда кого-то чему-то учить. Это все-таки такой взаимный диалог для того, чтобы понять интерес». Действенный разбор пьесы «Три сестры» не сиюминутное дело, даже тем, кто хорошо знаком с текстом, приходилось думать и размышлять, выстраивать логические цепочки и открывать для себя скрытые в пьесе факты. Пьеса для мастер-класса была выбрана не случайно. Преподаватели академии Никиты Михалкова приезжают в Орел уже не впервые, знакомы с актерской средой города, в этот раз дали рекомендации лучше готовиться, а результаты кастинга появятся на официальном сайте академии уже через неделю.









Эва Стасюлевич

22 мая 2019 года







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