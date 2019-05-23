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Сегодня в орловских школах прозвенит последний звонок

В этом году 11 класс оканчивают более 3 тысяч человек. Девятиклассников по области - более 7000, и примерно половина из них в школу после летних каникул не вернется.

Сегодня впервые на площади Ленина, пройдет праздник для выпускников и дискотека. В связи с этим будут усилены меры по охране общественного порядка. А уже завтра выпускники 9-х классов будут сдавать иностранные языки. Одиннадцатиклассникам первый ЕГЭ предстоит написать 27 мая. Сдавать будут географию и литературу.