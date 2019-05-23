Новости версия для печати Сегодня в Орле соберутся лучшие медики ЦФО Главный вопрос медицинской конференции - профилактика, диагностика и лечение хронических вирусных гепатитов и первичного рака печени.



Участие в конференции примут инфекционисты, гастроэнтерологи, терапевты, онкологи. Специалисты обменяются опытом работы, расскажут о методиках и оборудовании которые используются для лечения гепатитов. Обсудят способы максимально эффективного взаимодействия. Борьба с этой инфекцией сегодня одна из самых актуальных проблем, отмечают медики, потому что в группе риска находятся молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. Если вовремя не выявить гепатит и не начать лечение, он разовьется в цирроз печени или в онкологию.





Мария Семак

23 мая 2019 года







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