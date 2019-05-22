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С 27 мая начнется приемка детских загородных лагерей

Как отмечено на сайте правительства области, сегодня лагеря практически готовы. Получены все разрешительные документы, заключены контракты на поставку продуктов питания. Проведена акарицидная обработка территорий загородных лагерей. Всего двери распахнут 305 пришкольных, 12 загородных лагерей, 2 санатория и палаточный лагерь. Кроме того, 485 ребят, проявивших себя в учебе, творчестве или спорте, получат путевки в лагеря на черноморское побережье.


Татьяна Напольских
22 мая 2019 года

 


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