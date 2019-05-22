С 27 мая начнется приемка детских загородных лагерей

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среда
22.05.2019
19:46:14
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С 27 мая начнется приемка детских загородных лагерейКак отмечено на сайте правительства области, сегодня лагеря практически готовы. Получены все разрешительные документы, заключены контракты на поставку продуктов питания. Проведена акарицидная обработка территорий загородных лагерей. Всего двери распахнут 305 пришкольных, 12 загородных лагерей, 2 санатория и палаточный лагерь. Кроме того, 485 ребят, проявивших себя в учебе, творчестве или спорте, получат путевки в лагеря на черноморское побережье.
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