Новости версия для печати Городские власти пытаются повысить работоспособность орловской ливневки Дожди на минувшей неделе вновь подмыли репутацию и без того далёкой от идеала городской системы ливневой канализации. Поплыла Васильевская, многострадальная 2-я Посадская, Паровозная, Поселковая и целый ряд других улиц областного центра. Благо стоят тёплые деньки, и серьёзных последствий осадки не имели. Но проблема остаётся актуальной.



Хорошая новость - в рамках дорожного ремонта ливневая канализация на главных улицах города будет приведена в порядок. Строители уже оголили дождеприёмники, чтобы в будущем их капитально отремонтировать, а между этим промоют сами каналы. На этом всё. Артём Патов, замначальника дорожного отдела МКУ «УКХ г. Орла»: «Глобального ничего не будет происходить. В основном будет проводиться ремонт смотровых и дождеприемных колодцев, а также их промывка». Из плохих новостей - Васильевская и улицы, соединяющие её с Комсомольской, в большие дожди будут стоять в воде. А всё из-за несовершенства системы ливнёвок, по которым все осадки с главной транспортной артерии города стекают на вышеобозначенные улицы. Самое обидное, что причина, по которой вода не сможет уйти в каналы, до неприличия банальна. И тянется она из года в год, из сезона в сезон. Светала Балашова, замначальника МКУ «УКХ г. Орла»: «Во время схода снега, во время обильных дождей вода не успевает проходить из-за того, что забиты ливневки». Городское управление коммунальным хозяйством руками подрядчиков с начала года уже отремонтировало дождеприёмники и промыло канализационные каналы на Автовокзальной, 1-й Посадской, Тульской, Грузовой и Паровозной. А недавно на годовое содержание ливнёвок был проторгован новый контракт на 10 миллионов рублей. Артём Патов, замначальника дорожного отдела МКУ «УКХ г. Орла»: «По май 2020 года запланированы работы по промывке сети ливневой канализации по улице Комсомольской, улице Планерной, улицы Революции, по Кромскому шоссе. Также предусмотрены работы по улицам Московской и 3-й Курской».









Антон Киселёв

22 мая 2019 года







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