Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «Подмоченная» репутация ливнёвок. Почему они не всегда справляются с дождевой водой?

- Новые технологии национального проекта. В 2019 году при ремонте Кромского шоссе, по рекомендации ГУП Москва - Харьков, планируется применение технологии «Новачип».

- Месяц на дорожную карту. Новый руководитель регионального оператора обещает навести порядок в мусоре.

- Останется в памяти орловцев. В Орле появится улица имени Николая Ковалева.

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Вести-Орёл

22 мая 2019 года







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