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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 15 ДТП

Из них два ДТП с пострадавшими, в результате семь человек получили телесные повреждения.

22 мая в Орле в 08:00 водитель автомобиля «Шевроле Круз» двигался по Московскому шоссе и в районе д. 70 произошло столкновение с автомобилем «Шевроле Лачетти», которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП водитель «Лачетти» получила телесные повреждения и была оставлена в больницу им. Семашко, после оказания помощи отпущена. 
 
22 мая в 19:00 водитель автомобиля «Лада Гранта», находясь в состоянии алкогольного опьянения, следовал по ул. Раздольной и в районе д.5 допустил столкновение с автомобилем «Киа Соул», который следовал во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель «Лады» получил телесные повреждения и был доставлен в приемное отделение ООКБ, где после оказания медицинской помощи ему было назначено амбулаторное лечение. Позже в ООКБ за медицинской помощью обратились четыре пассажира и водитель автомобиля «Киа», двум из них назначено амбулаторное лечение, остальные после оказания медицинской помощи были отпущены.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
 



Орловское Информбюро
23 мая 2019 года

 


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