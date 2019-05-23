Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 15 ДТП Из них два ДТП с пострадавшими, в результате семь человек получили телесные повреждения.



22 мая в Орле в 08:00 водитель автомобиля «Шевроле Круз» двигался по Московскому шоссе и в районе д. 70 произошло столкновение с автомобилем «Шевроле Лачетти», которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП водитель «Лачетти» получила телесные повреждения и была оставлена в больницу им. Семашко, после оказания помощи отпущена. 22 мая в 19:00 водитель автомобиля «Лада Гранта», находясь в состоянии алкогольного опьянения, следовал по ул. Раздольной и в районе д.5 допустил столкновение с автомобилем «Киа Соул», который следовал во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель «Лады» получил телесные повреждения и был доставлен в приемное отделение ООКБ, где после оказания медицинской помощи ему было назначено амбулаторное лечение. Позже в ООКБ за медицинской помощью обратились четыре пассажира и водитель автомобиля «Киа», двум из них назначено амбулаторное лечение, остальные после оказания медицинской помощи были отпущены.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области







Орловское Информбюро

23 мая 2019 года







На главную страницу





