Новости версия для печати Андрей Клычков: «Важно, чтобы наши школьники, а завтра уже студенты выбрали свой путь» Сегодня во всех школах Орловщины прозвенел последний звонок. Своё напутствие выпускникам школ адресовал глава региона Андрей Клычков.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я очень рад, что у нас в области такое большое количество ребят, кто окончил школу с золотыми медалями, очень рад, что уже многие ребята определились, куда они будут поступать. Сегодня для области крайне важно, чтобы наши школьники, а завтра уже студенты выбрали свой путь. Самое главное, чтобы этот путь был связан с развитием нашей малой Родины и большой Родины. Я желаю всем успехов, новых побед, новых отличных оценок, а самое главное – развития». В этом году 11-й класс оканчивают более 3 тысяч человек. Девятиклассников по области - порядка 7 тысяч, и примерно половина из них в школу после летних каникул не вернется. Сегодня в Орле на площади Ленина пройдет праздник для выпускников и дискотека.





Надежда Невматулина

23 мая 2019 года







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