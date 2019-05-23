Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Звонко и с улыбками. В орловских школах сегодня звучит последний звонок.

- Под крышей - не всегда безопасно. 200 домов Орла нуждаются в ремонте кровли.

- Твой выбор. Школьникам рассказали, как не попасть в криминальные сводки.

- Ловкость и силу сегодня демонстрируют пожарные и спасатели.

- Здравствуйте, «LUDI»! В Орле открывается IX Международный фестиваль камерных и моноспектаклей. В поддержку фестиваля прошел флешмоб.

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Вести-Орёл

23 мая 2019 года







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