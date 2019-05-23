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На Орловщине проходит акция «Твой выбор»

Цель этих бесед в ПДН обозначили так: нейтрализация попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, экстремистскую и террористическую деятельность, а также противодействия попыток проникновения в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие в образовательных учреждениях

Стражи порядка постарались в доступной форме донести до ребят основы законодательства, а также раскрыть уловки, при помощи которых эмиссары запрещенных объединений вовлекают подростков в криминал.