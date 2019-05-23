Новости версия для печати В Орле требуется ремонт двухсот крыш в многоквартирных домах Такую информацию озвучили на заседании профильного комитета Городского Совета народных депутатов.



Первоначально в областную подпрограмму по ремонту крыш за счет средств регионального фонда капремонта попали 10 домов. Чуть позже к ним добавился еще 31. Сейчас по 24-м из них готовится проектно-сметная документация. И проблема, по мнению членов комитета, в том, что составляют смету управляющие компании, в которых нередко нет для этого специалистов. Возможно, эти полномочия передадут в Фонд капремонта. Сейчас вопрос прорабатывается.





Надежда Невматулина

23 мая 2019 года







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