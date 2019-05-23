Новости версия для печати В Орле были вскрыты нарушения таможенного законодательства Обнаружила нарушения Орловская транспортная прокуратура при проверке на складе временного хранения.



Прокуроры выяснили, что владелец склада в установленные сроки не сообщил в таможню об открытии пяти расчетных счетов в банках. Между тем, подобное изменение сведений должны быть в обязательном порядке предоставляться в таможенный орган. Маргарита Баранчикова, помощник Орловского транспортного прокурора: «Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того в отношении должностного и юридического лица возбуждены шесть дел об административном правонарушении по части 3 статьи 16.23 КоАП РФ. В результате принятых мер прокурорского реагирования необходимые сведения представлены в таможенный орган».





Иван Суверин

23 мая 2019 года







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