В Орле были вскрыты нарушения таможенного законодательства

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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В Орле были вскрыты нарушения таможенного законодательстваОбнаружила нарушения Орловская транспортная прокуратура при проверке на складе временного хранения.
Прокуроры выяснили, что владелец склада в установленные сроки не сообщил в таможню об открытии пяти расчетных счетов в банках. Между тем, подобное изменение сведений должны быть в обязательном порядке предоставляться в таможенный орган.
Маргарита Баранчикова, помощник Орловского транспортного прокурора: «Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того в отношении должностного и юридического лица возбуждены шесть дел об административном правонарушении по части 3 статьи 16.23 КоАП РФ. В результате принятых мер прокурорского реагирования необходимые сведения представлены в таможенный орган».