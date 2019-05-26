В Орле при пожаре погиб человек

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воскресенье
26.05.2019
20:06:10
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В Орле при пожаре погиб человекПожар произошел на улице Тютчева в Лужках накануне вечером.
Пожар случился в двухэтажном частном жилом доме. Очаг возгорания был на первом этаже. К месту происшествия огнеборцы прибыли через несколько минут, но очевидцы ЧП вызвали их слишком поздно. Жилец сгоревшего дома 1955 года рождения покинуть место пожара вовремя не успел. Пока дознанием рассматриваются все возможные версии причин возгорания.
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