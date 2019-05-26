Новости версия для печати В Орле при пожаре погиб человек Пожар произошел на улице Тютчева в Лужках накануне вечером.



Пожар случился в двухэтажном частном жилом доме. Очаг возгорания был на первом этаже. К месту происшествия огнеборцы прибыли через несколько минут, но очевидцы ЧП вызвали их слишком поздно. Жилец сгоревшего дома 1955 года рождения покинуть место пожара вовремя не успел. Пока дознанием рассматриваются все возможные версии причин возгорания.





Иван Суверин

23 мая 2019 года







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