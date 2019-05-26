Новости версия для печати «Любо, братцы…» Участники праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» смогут приобщиться к казачьей культуре.



16 июня в рамках XX Юбилейного Международного фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» в селе Льгов будет работать интересная зона «Казачья сторона», сообщает информационный портал Орловской области. 16 июня в рамках XX Юбилейного Международного фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» в селе Льгов будет работать интересная зона «Казачья сторона»,информационный портал Орловской области. Гости и участники праздника смогут проникнуться духом казачества, познакомиться с особенностями и яркими красками казачьей культуры, насладиться бравыми песнями и плясками, попробовать себя в традиционных казачьих играх, забавах, рубке шашкой, посмотреть выставку оружия и казачьего быта (костюмы, нагайки, шашки и т.п.), поучаствовать в спортивных состязаниях по рукоборью и корфболу. Украшением праздника станут показательные выступления конно-спортивной школы Ледно Урицкого района «Выездка» и катание на лошадях. Гостей праздника ждут на площадке перед казачьим куренем, где состоится теплая творческая встреча.





Орловское Информбюро

24 мая 2019 года







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