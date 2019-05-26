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воскресенье
26.05.2019
20:05:51
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«Любо, братцы…»Участники праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» смогут приобщиться к казачьей культуре.
16 июня в рамках XX Юбилейного Международного фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» в селе Льгов будет работать интересная зона «Казачья сторона», сообщает информационный портал Орловской области.
Гости и участники праздника смогут проникнуться духом казачества, познакомиться с особенностями и яркими красками казачьей культуры, насладиться бравыми песнями и плясками, попробовать себя в традиционных казачьих играх, забавах, рубке шашкой, посмотреть выставку оружия и казачьего быта (костюмы, нагайки, шашки и т.п.), поучаствовать в спортивных состязаниях по рукоборью и корфболу.
Украшением праздника станут показательные выступления конно-спортивной школы Ледно Урицкого района «Выездка» и катание на лошадях.
Гостей праздника ждут на площадке перед казачьим куренем, где состоится теплая творческая встреча.
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