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В Орле воздушные змеи напомнят о переходе ТВ на «цифру»

Акция пройдет в регионах третьей волны отключения аналогового телевещания и перехода на цифровое, в число которых входит Орловская область. Напомним, переход на «цифру» завершится 3 июня.

В рамках акции в 35 субъектах Федерации запустят 22 воздушных змея с логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания, а также «цифровой бабочкой» и названием субъекта.

в 10.00, сообщает информационный портал Орловской области. В Орле акция будет проходить на площади Ленина. Начало –информационный портал Орловской области.