Новости версия для печати Сегодня День славянской письменности и культуры В этом году центром празднования на Орловщине стал Кромской район. Он принял эстафету от Залегощенского района.



Начнётся празднование с Божественной литургии в Свято-Никольском храме, по окончании которой состоится крестный ход от храма до Центра культуры Кромского района. В 11 часов пройдет концертная программа. Её назвали «От Руси – до России». Перед гостями выступят лучшие вокальные и хореографические творческие коллективы кромской земли. Свою программу покажет и ансамбль «Веселая слобода» областного колледжа культуры и искусств. Весь день будет работать выставка художественного и декоративно-прикладного творчества народных умельцев. Запланированы также мастер-классы и богатырские забавы. И в честь этого праздника в полдень в орловской библиотеке имени Бунина откроется областной праздник «Орловская книга». Тема этого года - «Литературная Орловщина: традиции и современность». В программе праздника выставка книг, выпущенных в 2018 году орловскими издательствами, презентация каталога «Орловская книга», награждение победителя интернет-викторины «Литературная Орловщина».





Надежда Невматулина

24 мая 2019 года







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