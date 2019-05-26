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У девятиклассников начался основной период Государственной итоговой аттестации

За парты сядут порядка пятисот школьников. Большая часть из них будет сдавать английский язык, девять человек - немецкий и тринадцать - французский.

А уже в понедельник начнётся основная волна сдачи ЕГЭ для выпускников 11-х классов. Первые в списке экзаменов - география и литература. Их будут сдавать 81 и 333 человека, - соответственно.