Инспекторы ГИМС не приняли пляжи Орла

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воскресенье
26.05.2019
20:05:21
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Инспекторы ГИМС не приняли пляжи ОрлаПри обследовании был выявлен ряд недостатков.
Так, например, на двух местах отдыха у воды нет детских купален, не обозначены границы заплыва и отсутствуют стенды с правилами поведения и купания.
Кроме этого, не обозначена температура воздуха и воды, а также отсутствует схема акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест. Но время устранить недостатки еще есть. Напомним, купальный сезон стартует 1 июня. Всего в регионе в этом году планируется оборудовать 40 пляжей. Два из них - в областном центре - около городского парка и на озере "Светлая Жизнь".
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