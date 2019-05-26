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Инспекторы ГИМС не приняли пляжи Орла

Так, например, на двух местах отдыха у воды нет детских купален, не обозначены границы заплыва и отсутствуют стенды с правилами поведения и купания.

Кроме этого, не обозначена температура воздуха и воды, а также отсутствует схема акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест. Но время устранить недостатки еще есть. Напомним, купальный сезон стартует 1 июня. Всего в регионе в этом году планируется оборудовать 40 пляжей. Два из них - в областном центре - около городского парка и на озере "Светлая Жизнь".