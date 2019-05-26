Новости версия для печати На сайте орловского регоператора по обращению с отходами появился график вывоза мусора Правда, пока в документе значатся контейнерные площадки, расположенные в Орле.



В графике указаны адреса накопления мусора, время вывоза и доставки ТКО на сортировочный пункт. Также есть информация о количестве контейнеров на площадке и их объемах. В пресс-службе регоператора отметили, что график создает прозрачность работы и позволяет жителям Орла контролировать своевременный вывоз твердых коммунальных отходов. Когда подобные документы разработают для районов региона, в документе пока не говорится.





Надежда Невматулина

24 мая 2019 года







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