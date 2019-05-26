Новости версия для печати В Орловском районе начали ремонтировать дороги Работы идут одновременно в четырех сельских поселениях в рамках программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения».



Областная Дорожная служба приступила к подготовительным работам на Молодёжной улице в деревне Карповка Троицкого сельского поселения. Там планируется уложить новое асфальтовое покрытие протяженностью в два километра и обустроить тротуары. Подрядчики вышли на объекты в Сабуровском и Пахомовском сельских поселениях. Кроме этого, в Орловском районе уже завершился ремонт дорог с щебёночным покрытием.





Надежда Невматулина

24 мая 2019 года







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