Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Звоночек прощания с детством. Во многих школах региона сегодня для выпускников прозвенел последний звонок.

- Жара открыла «скорбный список». Сегодня в Силикатном пруду в Орле утонул мужчина.

- Отмечена президентом. Сегодня орловской доярке вручили Орден Дружбы

- В Орле стартовала Всероссийская Спартакиада среди школьников.

- Как исполнить мечту выпускницы? Чтобы оказаться на сцене Кремлевского Дворца, она должна войти в четверку лучших.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

23 мая 2019 года







На главную страницу





