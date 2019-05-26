Новости версия для печати Глава администрации Орла совершил рабочую поездку по Северному району города У властей города - все территории должны быть на контроле. Особенно те, где есть проблемы. Свалку ликвидировать, тротуар восстановить, опасный перекресток привести в нормативное состояние. Это лишь часть поручений, которые озвучил глава администрации Орла во время очередной проверки. В этот раз все адреса были в Северном районе.



Ремонт дворовых территорий в Орле вошел в активную фазу. Все подрядчики вышли на объекты. Более 40 дворов сейчас приводят в порядок. На 14-ти из них асфальт уже полностью уложен. На улице Силикатная возле дома № 14 пока только начало работ. Но по плану завершиться они должны не позднее начала июля. А жители переулка Артельного пожаловались на стихийную свалку. Разбирались на месте. В рамках эксплуатации этого участка дороги выявилась проблема - провал грунта в этой части дороги. Руководству Северного района дано задание решить вопрос с укреплением дороги, вывезти мусор и найти виновных. А вот в районе остановки «Металлист» не заасфальтирован тротуар. Пешеходам приходится передвигаться по проезжей части. Александр Муромский дал поручение поправить этот участок тротуара, а именно сделать его вровень с дорогой, чтобы вода после дождей не скапливалась там и не разрушала асфальтовое покрытие. Скоро найдет решение и еще одна застарелая проблема. Жители не один год просили власть привести в порядок перекресток возле школы № 5 и установить пешеходные переходы. Как сообщил замглавы администрации г. Орла - начальник территориального управления по Северному району Владимир Маркин, проектно-сметная документация на благоустройство пешеходного перехода готова и находится на согласовании в ГИБДД. На доработку проекта понадобится две недели, еще две — на производство работ. Таким образом, уже в середине июня движение по ул. Маринченко будет упорядочено. Не обошли вниманием и площадь Содружества. Там скоро начнется первый этап реконструкции. А еще выполнят работы по озеленению. Кстати эта площадь обновится за счет региональных сэкономленных средств. По такому же принципу приведут в порядок и сквер 5-го Августа.









Оксана Гранн

24 мая 2019 года







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