Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Скорбный список открыт. В Силикатном пруду утонул 37-летний житель Северного района Орла.

- Свалки мусора, ремонт дворов и обновление площади Содружества. Что ещё увидел глава администрации во время объезда?

- Языковые уроки. В День славянской письменности и культуры 9-классники сдают экзамен по иностранным языкам.

- Какая она – «Орловская книга»? Сегодня назовут имена победителей конкурса.

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Вести-Орёл

24 мая 2019 года







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