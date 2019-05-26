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«Поверь в мечту!»

Так назывался праздник, подготовленный для выпускников Орла. Накануне утром в школах прозвенел последний звонок, а вечером праздник прощания с детством завершился дискотекой и фейерверком.

Выпускники всех орловских школ собрались на площади Ленина. Для них - впервые в истории областного центра - состоялась всеобщая дискотека «Поверь в мечту»! Весь этот вечер - для выпускников. И для родителей. Хоть мамы и папы скромно стояли в сторонке, они уверены - такие праздники отличный подарок всем жителям города. 
 
Ирина Панфилова, жительница г. Орла: «Я думаю, праздник этот нужен, потому что он объединяет, в первую очередь, семью. Помогает семье сплотиться, почувствовать действительно праздник».
 
Впереди целое лето и организаторы обещают - простаивать сцена без дела не будет. 
 
Екатерина Данилевская, замглавы администрации г. Орла: «Мы считаем, что она должна работать все лето, и радовать жителей нашего города, тем более что у нас очень много творческой молодежи, ребята очень активные, и мы будем стараться делать праздники как можно чаще».
 
Вчерашние школьники - завтрашние студенты. В этом году в Орле 11-й класс окончили полторы тысячи человек. По области - больше трех тысяч. Больше четырех тысяч девятиклассников решили получать профильное образование.



Мария Семак
24 мая 2019 года

 


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