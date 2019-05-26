Новости версия для печати Татьяна Крымова: «Я уверена, что ребята готовы и покажут очень хорошие результаты» Государственная итоговая аттестация - стартовала. Первыми сели за парты девятиклассники - сегодня они сдают экзамен по иностранному языку. Это предмет по выбору и продемонстрировать свои знания решились более 500 человек.



Сегодня ребята выполняют письменную часть задания по трем иностранным языкам. Большая часть выбрала английский - 482 человека. Еще 13 решили сдавать французский, и всего 9 - немецкий. Татьяна Крымова, и. о. руководителя департамента образования Орловской области: «Очень ответственный экзамен, но я уверена, что ребята готовы и покажут очень хорошие результаты. Владение иностранными языками в Орловской области у ребят хорошие, и мы радуемся успехам наших выпускников». По региону работает 19 пунктов приема экзаменов, все они оснащены видеонаблюдением. И впервые в этом году применяется сканирование экзаменационных материалов, что позволяет ускорить их обработку и исключить «человеческий фактор», влияющий на результаты.





Мария Семак

24 мая 2019 года







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