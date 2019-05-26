Уникальный природный комплекс Орловщины - балка Непрец - на грани исчезновения

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воскресенье
26.05.2019
20:04:39
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Уникальный природный комплекс Орловщины - балка Непрец - на грани исчезновенияТам сохранились редкие растения, некоторые из которых появились на орловской земле 30 миллионов лет назад. Но сегодня эта территория не значится как памятник природы и никем не охраняется.
Балка Непрец не может устоять перед натиском современного человека. Жители Орла нередко в заповедной зоне не только оставляют мусор, но и сжигают цветы, занесённые в Красную книгу, и даже вывозят чернозем КАМАЗами. О том, как сейчас живет балка, и кто пытается ее сохранить, - специальный репортаж Надежды Невматулиной.
Смотрите сегодня в 19:40 на канале «Россия24».
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