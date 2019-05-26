Новости версия для печати Активисты ОНФ нашли в Орле несанкционированную свалку, угрожающую экологии Оки Об этом они сообщили в администрацию города и в природоохранную прокуратуру.



Мусором завалены несколько сотен квадратных метров в овраге на улице Энергетиков. До русла реки меньше 400 метров. О свалке рассказали местные жители, обеспокоенные проблемой. Они обозначили её на интерактивной карте свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка». Всего на этой карте сегодня отмечено 213 мест стихийного скопления мусора в разных уголках области. Половину из них активистам ОНФ при содействии с орловской природоохранной прокуратурой уже удалось ликвидировать. Владимир Филонов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Неравнодушные граждане постоянно обращаются к нам. Рассказывают, что здесь во время дождей текут грязные ручьи в Оку. Мы будем обращаться в городскую администрацию с просьбой рекультивировать данную свалку и в природоохранную прокуратуру, чтобы она предприняла меры прокурорского реагирования».





Антон Киселёв

24 мая 2019 года







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