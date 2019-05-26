Новости версия для печати Диспансеризация: новые стандарты контроля здоровья-2019 Приказ Минздрава РФ «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», вступивший в силу 6 мая 2019 года, стал очередным шагом к совершенствованию системы упреждения возникновения и развития опасных заболеваний у россиян. Редакция Орловского информбюро встретилась с Романом Федяковым - руководителем Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области, чтобы выяснить – насколько удобнее стала для жителей региона процедура прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.



Роман Петрович, давайте начнём с главного. Зачем вообще проходить диспансеризацию?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Всё просто – для того, чтобы сохранить своё здоровье! Мы не устаём повторять: профилактика важнее лечения, раннее выявление заболеваний не даёт им усугубиться до стадии неизлечимости и даёт возможность врачам излечить больного полностью, остановить развитие болезни и значительно повысить качество жизни пациента.

Диспансеризация - это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья, определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения.

В соответствии с региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» НП «Здравоохранение» в 2019 году планируется увеличить охват населения Орловской области профилактическими мероприятиями до 42 %. Это позволит выявить у граждан на ранних стадиях хронические неинфекционные заболевания, являющихся основной причиной инвалидности населения и преждевременной смертности. В чём отличие нового порядка прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Профосмотр проводится ежегодно с 18 лет как самостоятельное мероприятие, так и в рамках диспансеризации или в рамках диспансерного наблюдения.

Изменились сроки проведения диспансеризации. Теперь её следует проходить 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно в возрасте от 40 лет и старше.

Для каждого возраста (как мужчин, так и женщин) определен свой набор исследований. Какая разница между профилактическим медицинским осмотром и, собственно, диспансеризацией?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Профосмотр включает в себя: - анкетирование пациента; - расчет индекса массы тела на основе антропометрических данных; - измерение артериального давления; - исследование уровня общего холестерина в крови; - определение уровня глюкозы в крови; - определение сердечно-сосудистого риска; - флюорография или рентгенография легких 1 раз в 2 года; - ЭКГ при первом прохождении осмотра, далее ежегодно в возрасте 35 лет и старше; - измерение внутриглазного давления при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее ежегодно в возрасте 40 лет и старше; - осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом женщин в возрасте от 18 до 39 лет; - прием врача по медицинской профилактике. А диспансеризация даёт более широкую картину здоровья? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Да, при прохождении первого этапа диспансеризации к исследованиям, проводимым при профилактическом медицинском осмотре, добавляются мероприятия скрининга и методы исследований, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний. Например: - осмотр гинеколога, цитологическое исследование мазка из шейки матки, маммография молочных желез позволяют выявить злокачественные новообразования у женщин; - определение простат-специфического антигена в крови выявляет новообразования предстательной железы у мужчин; - исследование кала на скрытую кровь дает возможность выявить заболевания толстого кишечника и прямой кишки.

Обязательно, как при профосмотре, так и при диспансеризации проводится скрининг на выявление визуальных и иных локализаций онкозаболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфоузлов.

Если пациенту уже исполнилось 45 лет, то на первом этапе диспансеризации проводится ещё и фиброгастроскопия, позволяющая выявить наличие заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки. Что ждёт пациента дальше? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: При выявлении признаков заболеваний он направляется на второй этап диспансеризации, где проводятся дополнительные исследования. Куда обращаться, что иметь с собой и как подготовиться? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Подробно обо всех нюансах профилактических мероприятий можно узнать в регистратурах поликлиник, у страховых представителей вашей страховой компании или по телефону горячей линии ТФОМС Орловской области: 8-800-200-77-45.

С собой следует непременно взять полис ОМС и паспорт. Приходить лучше натощак. Если в утренние часы визит в поликлинику невозможен, то проходить диспансеризацию или профилактический осмотр теперь можно вечерами и даже в субботу. Вы лично соблюдаете график прохождения диспансеризации?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Да! И хочу сказать, что регулярные общие исследования позволяют создать не просто статичную картину здоровья. Врачи и сами пациенты могут проследить динамику улучшения или ухудшения состояния организма. Иногда это становится стимулом для коренных перемен в образе жизни. В России тенденция самостоятельного здоровьесбережения набирает обороты. Нас это радует, значит – работаем не зря.





Орловское Информбюро

24 мая 2019 года







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