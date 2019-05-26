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В Орловском краеведческом музее открылась выставка брянского фотографа Павла Капустина

Городской и ландшафтный пейзаж, портреты соотечественников и людей, которые живут в других странах. Это своеобразное мини-путешествие по Карелии, Казахстану, Италии и другим уголкам планеты. Автор и нам предлагает заглянуть за горизонт.

Член творческого союза «Фотоискусство», сопредседатель брянского народного фотоклуба «Брянская улица», автор нескольких фотографических проектов Павел Капустин любит путешествовать и считает, что это самое интересное занятие, наполненное впечатлениями, и главное - можно не только просто увидеть казахстанские закаты или рассветы в Венеции, но оставить на память эмоции и настроение.
 
Павел Капустин, фотограф: «Пейзаж радует своей красотой, естественностью, но людей интереснее фотографировать - они динамичны, они меняются.
 
Фотографией Павел увлекся еще с детства, когда в семье появилась старенькая «Смена», а сегодня он уже хорошо известный в Центральной России мастер.
 
Леонид Тучнин, сотрудник орловского краеведческого музея: «Это высокий профессионализм. Сейчас многие произносят «фотик», «фоткать» - это совершенно ужасный сленг, мне это как фотографу режет ухо. Это - не «фотки», и не «фотиком» сделаны. Это сделано с чувством, с хорошим настроением и это очень интересно».
 
Автор предлагает увидеть нам невероятную красоту - потрясающие пейзажи разных стран, размеренную жизнь городов, пески пустынь, водную гладь. Несколько раз в год в разные сезоны фотограф с друзьями старается совершить путешествие именно для таких кадров. И считает, что оценивать снимок можно только с одной позиции,
 
Павел Капустин, фотограф: «Фотография имеет два критерия - она либо нравится, либо не нравится. Если нравится фотография, значит можно выкладывать».
 
После официального открытия выставки, фотограф рассказал подробнее о путешествиях и о том, где и как были сделаны самые необычные снимки.





Эва Стасюлевич
24 мая 2019 года

 


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