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До открытия купального сезона осталась неделя

Официальной приемки зон отдыха у воды в Орле еще не было, а вот проверки проходят регулярно. К одной из них присоединилась наша съемочная группа.

От того, что находится на берегу, на самом деле, зависит и качество воды. Именно поэтому во время приемки пляжей, внимание уделяется и чистоте, и наличию песка, и проверке дна. 
 
В Орле на городском пляже уже есть отдыхающие. И их не смущает отсутствие буйков и спасательного круга. Официального открытия купального сезоня в Орловской области еще не было, поэтому МЧС настоятельно рекомендует все-таки не испытывать судьбу и подождать, когда пляж будет под охраной спасателей. Да и состояние пляжа пока не радужное, берег еще ждет своей уборки. 
 
Елена Переверзева, врио начальника отдела ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «При освидетельствовании пляжей проверяют наличие средств спасения, наличие спасательного поста, наличие профилактической информации о безопасном купании. Городской пляж пока не готов, к приемке администрация города обещает в течение пяти дней уже ввести его в эксплуатацию».
 
Озеро Светлая Жизнь самое популярное место для купания в нашем городе. Для того чтобы сдать пляж к сезону, здесь не должно быть никаких минусов. Однако до официальной приемки сделать нужно еще немало. К примеру, сразу же бросается в глаза мусор. 
 
Артём Москвичеков, представитель МКУ «УКХ» г. Орла: «Сейчас идет подвоз песка, его выравнивание. Установлены стенды со спасательными кругами, смонтированы кнопки вызова спасателей, покрашены «грибки», лавочки, урны. Соответственно, будет вывезен мусор. Идет подкачка воды в озеро Светлая Жизнь из Оки, чтобы дойти до приемлемого уровня».
 
Также проверяются кнопки тревожной сигнализации, именно они помогут в случае ЧП максимально быстро вызвать спасателя на место. Бесперебойная работа таких сигналов очень важна. 
 
Дмитрий Колганов, госинспектор по маломерным судам отдела ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «Одна кнопка сработала, одна - с опозданием. Будем уточнять, проверять дальше. Затем составим соответствующие документы, будут выписаны указания ответственным за пляж для устранения данных недостатков».
 
Особое внимание в этом году уделят трубе, яма под которой не раз провоцировала несчастные случаи. По периметру на суше уже установили забор, в воде натянут специальную сетку, на пляже расставят предупреждающие таблички. Весь пляжный инвентарь должны привезти к открытию сезона 1 июня.





Всеволод Трифонов
24 мая 2019 года

 


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